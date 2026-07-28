Анатолий Вассерман назвал условие, при котором завершится конфликт с Украиной

Эрудит, публицист и уроженец Одессы Анатолий Вассерман высказался о возможных сроках завершения специальной военной операции и рассказал, от каких факторов, по его мнению, зависит окончание конфликта, сообщает "МК".
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