Курьер на электросамокате сбил 4-летнего ребенка

Четырехлетний ребенок пострадал от столкновения с курьером на электросамокате в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, ДТП случилось в воскресенье около 14:05 на улице Щорса напротив дома № 11.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии