Акции Pfizer и Merck отступили на фоне успешных испытаний вакцины фармкомпании Vaxcyte

Акции американских компаний Pfizer и Merck, являющихся ключевыми производителями вакцин от пневмококка, подешевели в ходе торгов во вторник, 3 сентября, после того, как фармкомпания Vaxcyte сообщила об успешных результатах своей экспериментальной вакцины на ранних этапах исследования, пишет издание Barron’s.
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