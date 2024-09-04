Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Pfizer и Merck отступили на фоне успешных испытаний вакцины фармкомпании Vaxcyte

Акции американских компаний Pfizer и Merck, являющихся ключевыми производителями вакцин от пневмококка, подешевели в ходе торгов во вторник, 3 сентября, после того, как фармкомпания Vaxcyte сообщила об успешных результатах своей экспериментальной вакцины на ранних этапах исследования, пишет издание Barron’s.

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