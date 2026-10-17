Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа не вводить «адские санкции» против России, предусмотренные законом почившего американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).