Двух охотников ищут в Иркутской области

В полицию Иркутской области обратилась родственница пропавших охотников. Она рассказала, что ее 61-летний сын Виктор Николаевич Мищенко и 37-летний внук Семен Викторович Мищенко ушли охотиться в конце сентября.
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