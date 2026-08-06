Ранены четыре человека. Атака БПЛА в Нижегородской области. Среди пострадавших есть ребенок

Ранены четыре человека. Атака БПЛА в Нижегородской области. Среди пострадавших есть ребенокВ Нижегородской области при атаке украинских беспилотников пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
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