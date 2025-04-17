Каким вещам «душманы» научили советских солдат

У этого головного убора несколько названий – паколь, паккуль, читрали топи. По словам известного американского историка и исследователя афганской культуры Луи Дюпре, последнее наименование в переводе с пушту означает «читральская шапка» – паколь в 80-е изготавливался в пакистанском округе Читрал.