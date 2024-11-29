От Поволжья до Новгорода: что известно о новой банкноте 1000 рублей

Главный корпус Казанского университета, международный аэропорт Гагарин в Саратове или Президентский мост через Волгу в Ульяновске — Центробанк предложил варианты дизайна для оборотной стороны купюры в тысячу рублей.
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