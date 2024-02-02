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Депутат Чаплин: супруги могут получить налоговый вычет в размере 1,3 млн рублей

Депутат Чаплин: супруги могут получить налоговый вычет в размере 1,3 млн рублей

Россияне могут претендовать на выплату налогового вычета при решении жилищного вопроса. Так, рассчитывать на эту меру поддержки можно при покупке квартиры, частного дома или комнаты, строительстве дома, проведении ремонта квартиры у застройщика.

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