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Штурм Авдеевского коксохима: переломный момент в конфликте на Донбассе

Штурм Авдеевского коксохима: переломный момент в конфликте на Донбассе

Штурм Авдеевского коксохима: переломный момент в конфликте на Донбассе Елена ВайленкоПосле успешного взятия авдеевского террикона российским бойцам предстоит нелегкое задание — штурм Авдеевского коксохима.

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