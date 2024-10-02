Власти Мексики продолжат настаивать на публичных извинениях от Испании

Мексика продолжит отстаивать позицию, согласно которой Испания должна публично извиниться за обиды, причиненные коренным народам Мексики в период испанской колонизации Америки, заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум 2 октября в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии