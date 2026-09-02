Объем торговли России с Европой за 12 лет упал почти в 7 раз, подсчитали в МИД РФ

Объем торговли России с Евросоюзом в 2013 году составлял $413 млрд, а в 2025-ом – около $60 миллиардов, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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