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Президент Зеленский заверил, что войска Украины готовы к контрнаступлению, и признал преимущество России в небе

Президент Зеленский заверил, что войска Украины готовы к контрнаступлению, и признал преимущество России в небе

Украинский президент Владимир Зеленский во время беседы с американской газетой The Wall Street Journal (WSJ) заверил, что Вооруженные силы бывшей советской республики готовы к контрнаступательным действиям, и признал преимущество России в небе.

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