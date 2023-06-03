Президент Зеленский заверил, что войска Украины готовы к контрнаступлению, и признал преимущество России в небе

Украинский президент Владимир Зеленский во время беседы с американской газетой The Wall Street Journal (WSJ) заверил, что Вооруженные силы бывшей советской республики готовы к контрнаступательным действиям, и признал преимущество России в небе.
Украинский президент Владимир Зеленский во время беседы с американской газетой The Wall Street Journal (WSJ) заверил, что Вооруженные силы бывшей советской республики готовы к контрнаступательным действиям, и признал преимущество России в небе.
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