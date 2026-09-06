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Газета.ру

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Актриса Анна Ещенко перестала ездить на высокой скорости после серьезной аварии

Актриса Анна Ещенко перестала ездить на высокой скорости после серьезной аварии

Актриса Анна Ещенко призналась «Пятому каналу», что однажды она оказалась в «страшной» аварии.Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

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