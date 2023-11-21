Пашинян – самый худший из армян . УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ОТ АРМЕНИИ: К ПЕРЕДАЧЕ ГОТОВЯТСЯ ДО 200 РАКЕТ "ТОЧКА-У"

Константин Каналья С приходом к власти прозападного Пашиняна на трибуну парламента выползли трансгендеры, потом начали проповедовать, что церковь коррумпирована и ей нельзя верить, потом из школ убрали историю Армянской церкви, а после 44-дневной войны и капитуляции, населению стали внушать пораженческую и трусливую психологию, одновременно признавая Карабах за Азербайджаном.