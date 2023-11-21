БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    расстрелять тварей и сжечь барПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Михаил Васильев
    А ты сама почему туда не идёшь работать?Мигранты в приори...
  • Зоя Копань
    Ещё два таких Чубайса, Ходорковского Березовского и т д в нашей стране и они с ходу поправят экономику Израиля!Процветание Израи...

Пашинян – самый худший из армян . УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ОТ АРМЕНИИ: К ПЕРЕДАЧЕ ГОТОВЯТСЯ ДО 200 РАКЕТ "ТОЧКА-У"

Пашинян – самый худший из армян . УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ОТ АРМЕНИИ: К ПЕРЕДАЧЕ ГОТОВЯТСЯ ДО 200 РАКЕТ "ТОЧКА-У"

Константин Каналья С приходом к власти прозападного Пашиняна на трибуну парламента выползли трансгендеры, потом начали проповедовать, что церковь коррумпирована и ей нельзя верить, потом из школ убрали историю Армянской церкви, а после 44-дневной войны и капитуляции, населению стали внушать пораженческую и трусливую психологию, одновременно признавая Карабах за Азербайджаном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Хохлы любой повод используют себе во благо! А ЦИПСО по фабрикованию всего- чуть ли не главные в мире....
Ответить
3 час.
Владимир Соколов
еще более удивительно отдать территорию не за понюшку табака.
Ответить
2 час.
СП
Сергей Потемкин
Народ Армении поддержал Пашиняна
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх