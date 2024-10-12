Boeing сообщила о предстоящем сокращении 10% всего персонала

Американская авиастроительная корпорация Boeing сократит в ближайшие месяцы 10% всего персонала, в том числе руководителей, говорится в заявлении исполнительного директора и президента компании Келли Ортберга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии