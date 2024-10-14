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«Раша, гудбай»: в судьбе Верки Сердючки сбылись самые худшие опасения

«Раша, гудбай»: в судьбе Верки Сердючки сбылись самые худшие опасения

В 2010-х имя Верки Сердючки не сходило с уст всех слушателей, поклонников шоу-бизнеса и коллег. Талантливому по тем временам артисту прочили большое будущее и даже голливудский успех.

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