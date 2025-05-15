Порвавший связи с РФ Бекмамбетов подал в Роспатент заявку на товарный знак

Российский режиссер фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», а также режиссер и продюсер «Елок» Тимур Бекмамбетов, критиковавший Россию за начало спецоперации на Украине, подал заявку в Роспатент на регистрацию в России нового товарного знака.
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