Порвавший связи с РФ Бекмамбетов подал в Роспатент заявку на товарный знак

Российский режиссер фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», а также режиссер и продюсер «Елок» Тимур Бекмамбетов, критиковавший Россию за начало спецоперации на Украине, подал заявку в Роспатент на регистрацию в России нового товарного знака.