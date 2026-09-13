Reuters: Саудовской Аравии хватит экспортных запасов нефти на 5–7 дней

Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит на поддержание экспорта всего пять–семь дней. Если за это время королевство не восстановит прокачку по нефтепроводу «Восток — Запад», мировой рынок рискует потерять до 4% поставок сырья.
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