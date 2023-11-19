«Поваленные деревья, сотни обесточенных квартир»: на Сибирь обрушился разрушительный ураган

Десятки с корнем вырванных деревьев, города без света и сорванные крыши частных домов. Это не сюжет американского фильма об апокалипсисе, а результаты мощнейшего урагана, обрушившегося этой ночью на Россию.
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