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Царьград

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Исследователи выявили рост смертности от цефепима среди взрослых

Исследователи выявили рост смертности от цефепима среди взрослых

Цефепим, применяемый для лечения тяжелых инфекций, может увеличивать риск смерти по сравнению с другими антибиотиками, подтверждают исследователи в JAMA Network Open.

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