Перечислены лучшие технологические подарки, которые смогут порадовать россиян на Новый год

В этом списке умная колонка и виниловый проигрыватель Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин назвал RT топ-5 технологичных подарков к Новому году.
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