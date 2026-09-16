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Пятый канал

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Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за отпор датскому вертолету

Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за отпор датскому вертолету

Корвет «Сообразительный» выпустил две красные сигнальные ракеты в сторону датского вертолета, чтобы предотвратить провокацию.

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