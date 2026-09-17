ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Центризбирком готов отражать атаки во время трехдневного голосования – до старта остается менее суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киевский режим на...
- БС Латвия впервые в ...
- Фицо усомнился в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым