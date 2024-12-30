Лимитроф разбушевался...

Намедни с негодованием узрела, как некоторые браЦконародники и соплежуи не только оправдывали пана Алиева, устроившего форменную истерику, но ещё и называли Азербайджан нашим "стратегическим партнёром" и даже "страной, которая в случае глобальной опасности гарантировано встанет с нами в один ряд".
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