Лимитроф разбушевался...

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 Намедни с    негодованием  узрела,   как   некоторые   браЦконародники  и  соплежуи   не только    оправдывали   пана  Алиева,  устроившего    форменную  истерику,  но ещё  и называли Азербайджан   нашим  "стратегическим  партнёром"  и  даже "страной, которая в случае глобальной опасности гарантировано встанет с нами в один ряд".

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