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Мировое обозрение

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Более 3,5 млн россиян уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 3,5 млн россиян уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжает набирать обороты: к 13:20 мск 20 сентября свой выбор через нее сделали 3 505 181 человек.

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