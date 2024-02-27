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Эффект «красных глаз» на фотографиях может многое рассказать о здоровье человека

Эффект «красных глаз» на фотографиях может многое рассказать о здоровье человека

Однако функция редактирования фотографий в смартфонах лишает людей такой возможности.Эффект «красных глаз» на фотографиях может многое рассказать о здоровье человека, однако функция редактирования фотографий в смартфонах лишает людей такой возможности, сообщает Daily Mail.

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