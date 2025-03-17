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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ветеран СКА Гайлик: «Армейцы стали лучше играть в обороне. Улучшили «подворотную» игру. Пришли победы, игроки успокоились, лучше выполняют задание»

— Армейцы стали строже играть в обороне. Улучшили «подворотную» игру. Меньше ошибок в своей зоне при передачах.

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