365NEWS.BIZ

74 подписчика

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Игра в молчанку. Как военком Карелии от вопросов уворачивался

Андрей Артемьев хотел рассказать о ходе призывной кампании. А журналисты хотели получить по-настоящему важную информацию Текст: Георгий Чентемиров Пресс-конференции карельского военкома, посвященные призыву на срочную службу, проходят регулярно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх