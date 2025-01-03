Бывший тренер «Спартака»: «В Испании невозможно, чтобы произошло так, как в России»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов в интервью « Матч ТВ » заявил, что в Испании невозможно назначение на пост главного тренера команды высшего дивизиона иностранного специалиста без опыта работы, что случается в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии