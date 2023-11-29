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Сколько калорий в бутерброде с красной икрой?

Сколько калорий в бутерброде с красной икрой?

Диетолог считает, что не стоит переживать из-за одного бутерброда с деликатесом. На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:— Если для расчета взять средний размер бутерброда, где багет — 20 грамм, масло сливочное — 12 грамм, икра (1 чайная ложка с горкой) — 15 грамм, то получается следующая пищевая ценность:Калории — 180Углеводы — 10,4 граммаЖиры — 12,6 граммаБелки — 6,7 граммаВ одном бутерброде ничего «криминального» нет.

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