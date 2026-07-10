Ситуация с бензином в Липецкой области 10 июля: глава обратился к «Лукойлу» и «Роснефти»

Он потребовал честной информации и срочного увеличения поставок топлива.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» с просьбой срочно увеличить поставки бензина в регион и наладить прозрачное взаимодействие с оперштабом.