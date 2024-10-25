Vik Привет, Россия! Привет, родные! Вы вновь признали меня лучшим певцом страны с рекордным результатом! В октябре 2023-го ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, (https://wciom.
Заслуженно! SHAMAN
Комментарии
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Модест
Если снять с тебя нарукавную повязку и обтягивающие кожаные штаны, то цены тебе не будет. Провокация с имиджем от ЛГБТ и немецких фашистов немного напрягают. Оксюморон какой-то между внешним видом и смыслом исполняемых песен. По этой причине песни только слушаю, но не смотрю, чтоб не портить впечатление от услышанного.
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