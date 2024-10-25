Заслуженно! SHAMAN

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Модест
Если снять с тебя нарукавную повязку и обтягивающие кожаные штаны, то цены тебе не будет. Провокация с имиджем от ЛГБТ и немецких фашистов немного напрягают. Оксюморон какой-то между внешним видом и смыслом исполняемых песен. По этой причине песни только слушаю, но не смотрю, чтоб не портить впечатление от услышанного.
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