🇷🇺 🇷🇺 Как Крым вновь воссоединил супругов Пуйко, которые защищают Родину на СВО Кристина и Родион познакомились в Салехарде, где вместе работали.
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🇷🇺 🇷🇺 Как Крым вновь воссоединил супругов Пуйко, которые защищают Родину на СВО Кристина и Родион познакомились в Салехарде, где вместе работали.