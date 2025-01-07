«Денацификация» спустя рукава: печальный опыт «перевоспитания» Третьего рейха

Александр Неукропный, Киев Сегодня, когда денацификация Украины называется в качестве одной из главных целей и задач проводимой там специальной военной операции, самое время вспомнить происхождение данного термина.
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