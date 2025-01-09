Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +14°, малооблачно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +15°, малооблачно• Алушта: +14°, малооблачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +12°, пасмурно• Бахчисарай: +13°, малооблачно• Джанкой: +15°, облачно• Судак: +13°, малооблачно•.
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