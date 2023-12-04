Вратарь Фальконе заработал пенальти на 90+10-й минуте и спас «Лечче» от поражения в игре с «Болоньей»

В воскресном матче чемпионата Италии «Лечче» — «Болонья» случился редчайший эпизод. В конце второго тайма при счете 1:0 в пользу «Болоньи» вратарь «Лечче» Владимиро Фальконе прибежал в чужую штрафную, и соперники нарушили на нем правила.