Постекоглу – фаворит на следующее увольнение в АПЛ. Ван Нистелрой – 2-й, Гвардиола – 4-й у букмекеров

«Тоттенхэм» может уволить Энджа Постекоглу в ближайшее время, считают британские букмекеры. После отставки Шона Дайча из «Эвертона» 59-летний австралиец стал котироваться фаворитом по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» за 3.