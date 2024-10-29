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Царьград

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Дома под охраной, обыски диаспор, эвакуация: Цыгане табором сбежали из Коркино. Новая проблема. Особое послание полпреда президента на Урале

Дома под охраной, обыски диаспор, эвакуация: Цыгане табором сбежали из Коркино. Новая проблема. Особое послание полпреда президента на Урале

Полпред президента России на Урале Артём Жога выступил с важным заявлением, сообщив, в частности, что в начале всех событий, что ситуация накалялась давно.

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