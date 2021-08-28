Politpuzzle.ru

1 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    "Коварные планы Киева". Пропагандоны уже не парятся, копируют клише из советских газет 60-х годов.Новая поправка Пу...
  • Виктор
    Жизнь идёт в перёд , техника и технологии усовершенствуются,жаль только что всё новое предназначено в основном для ун...Военные США хотят...
  • Sergey Ivanov
    «Так, немцы неспроста выступили с этой инициативой – подобным образом они пытаются реализовать определенную стратегию...Эксперт рассказал...

Провалившийся план «Троянского коня» загнал Украину в коварную ловушку

Провалившийся план «Троянского коня» загнал Украину в коварную ловушку

Европейский союз еще до государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, пытался реализовать особую внешнеэкономическую стратегию, направленную на реализацию определенной торговой программы в странах бывшего Советского Союза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх