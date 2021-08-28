Провалившийся план «Троянского коня» загнал Украину в коварную ловушку

Европейский союз еще до государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, пытался реализовать особую внешнеэкономическую стратегию, направленную на реализацию определенной торговой программы в странах бывшего Советского Союза.
Европейский союз еще до государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, пытался реализовать особую внешнеэкономическую стратегию, направленную на реализацию определенной торговой программы в странах бывшего Советского Союза.
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