Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Российские власти вводят временные ограничения на продажу овощей, фруктов и зелени от пяти компаний из Узбекистана по причине регулярных нарушений фитосанитарных норм, сообщили в Россельхознадзоре 21 июля.
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