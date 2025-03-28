Жительница Курской области рассказала о забиравших телефоны бойцах ВСУ

ТАСС: ВСУ отбирали у мирных жителей Суджи сотовые телефоны Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирали у мирных жителей Суджанского района Курской области сотовые телефоны, чтобы те не могли снимать их технику.
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