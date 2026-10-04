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Прибалтика готовится к войне с Россией, надеясь не на США, а на британский «ядерный зонтик»

Прибалтика готовится к войне с Россией, надеясь не на США, а на британский «ядерный зонтик»

По данным финского издания «Iltalehti», Великобритания намерена предложить Латвии, Литве и Эстонии «ядерный зонтик».

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