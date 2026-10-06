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В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с умершей от пневмонии

В Иркутской области завершено медицинское наблюдение в отношении 60% людей, контактировавших с женщиной, у которой была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

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