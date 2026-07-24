Россия: В санкт-петербургских Шушарах и Уткином Заводе продолжаются пожарные работы после того, как ранним утром по местному времени удары украинских беспилотников привели к поджогу двух логистических центров Wildberry.
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