Зарплата растет, хоть вы и не заметили: Путин сообщил о росте реальных доходов россиян Ирэн ОрлонскаяДовольно часто многие граждане Российской Федерации высказывают свои жалобы относительно невысоких уровней доходов и маленьких заработных плат.