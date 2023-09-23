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Зарплата растет, хоть вы и не заметили: Путин сообщил о росте реальных доходов россиян

Зарплата растет, хоть вы и не заметили: Путин сообщил о росте реальных доходов россиян

Зарплата растет, хоть вы и не заметили: Путин сообщил о росте реальных доходов россиян Ирэн ОрлонскаяДовольно часто многие граждане Российской Федерации высказывают свои жалобы относительно невысоких уровней доходов и маленьких заработных плат.

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