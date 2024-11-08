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Русский Днепропетровск

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Украина: капитуляция – неизбежна

Андрей Офицеров 8 ноября 2024 г.   На фронтах положение для ВСУ плачевно На фронтах положение для ВСУ настолько плачевно, что главная киевская «ястребица», депутат Верховной рады Украины (ВРУ) Марьяна Безуглая предложила начать мобилизацию женщин.

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