Как беспилотники «Молния-2» меняют характер боевых действий под Сумам

Российские расчёты беспилотных систем продолжают применять ударные дроны для поражения позиций и техники противника на сумском направлении.
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