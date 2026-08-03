Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов над Брянщиной и другими регионами

Регион вновь подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. По данным Миноборон, за минувший день с 8:00 до 20:00 средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
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