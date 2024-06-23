Тренер Волкова Заяц критично оценил ругань Павловича время боя на турнире UFC

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, заявил, что в команде спортсмена были в шоке от нецензурной брани другого россиянина Сергея Павловича, которого на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) одолел Волков.
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