Тренер Волкова Заяц критично оценил ругань Павловича время боя на турнире UFC

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, заявил, что в команде спортсмена были в шоке от нецензурной брани другого россиянина Сергея Павловича, которого на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) одолел Волков.