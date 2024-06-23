Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Никто не отменял терактов на Кавказе в целом. Мы недавно наблюдали что творилось в аэропорте Махачкалы! Атаки еврейск...НАК: пять боевико...
  • Владимир Лагно
    А кто будет добиваться?"Ленточники и озабоченные?Когда же Россия проснётся????Захарова: Россия ...
  • Дмитрий Вотяков
    Предателям смертную казнь!!!Вести Воронеж: по...

Тренер Волкова Заяц критично оценил ругань Павловича время боя на турнире UFC

Тренер Волкова Заяц критично оценил ругань Павловича время боя на турнире UFC

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова, заявил, что в команде спортсмена были в шоке от нецензурной брани другого россиянина Сергея Павловича, которого на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) одолел Волков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх